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الإمارات.. 781 إصابة بكورونا والحصيلة تلامس 30 ألفا

أخبار العالم العربي

الإمارات.. 781 إصابة بكورونا والحصيلة تلامس 30 ألفا
Reuters CHRISTOPHER PIKE
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أعلنت السلطات الصحية الإماراتية اليوم الأحد، أنه بعد إجراء أكثر من 35 ألف فحص، تم الكشف عن 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك مجموع الحالات المسجلة 29485.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها بوفاة حالة من تداعيات الإصابة بالفيروس، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 245.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 15056 شخصا، بعد شفاء 561 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

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وكانت الإمارات قد سجلت أمس السبت 812 إصابة و3 وفيات.

المصدر: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية

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