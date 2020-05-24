نشطاء: مقتل 3 من الحرس الثوري الإيراني بطيران مسيّر شرقي سوريا

قال نشطاء، إن طيرانا مسيّرا مجهول الهوية، استهدف بعدة صواريخ موجهة فجر السبت سيارة لقوات الحرس الثوري الإيراني في بادية مدينة الميادين شرق دير الزور شرقي سوريا.

وقال مصدر مطلع في ريف دير الزور لمراسل "خبر24" إن ضربة الطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل ثلاث عناصر للحرس الثوري الإيراني، وجرح خمسة آخرين كانوا بداخلها.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر مطلعة، إن سيارة تابعة للحرس الثوري الإيراني، انفجرت فجر اليوم السبت في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 من الحرس الثوري كانوا بداخلها.

ورجحت مصادر المرصد السوري أن الانفجار نجم عن استهداف سيارة الحرس بطائرة مسيرة، مما أدى تضرر القسم العلوي من السيارة بشكل أكبر بكثير من القسم السفلي منها.

#عاجل || طيران مسيّر مجهول الهوية يستهدف سيارة لـ #الحرس_الثوري الإيراني في بادية مدينة #الميادين شرق #ديرالزور ومقتل 3 اشخاص كانوا بداخلها. — Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) May 23, 2020

المصدر:مواقع نت