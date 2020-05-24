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نشطاء: مقتل 3 من الحرس الثوري الإيراني بطيران مسيّر شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

نشطاء: مقتل 3 من الحرس الثوري الإيراني بطيران مسيّر شرقي سوريا
صورة أرشيفية
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قال نشطاء، إن طيرانا مسيّرا مجهول الهوية، استهدف بعدة صواريخ موجهة فجر السبت سيارة لقوات الحرس الثوري الإيراني في بادية مدينة الميادين شرق دير الزور شرقي سوريا.

وقال مصدر مطلع في ريف دير الزور لمراسل "خبر24" إن ضربة الطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل ثلاث عناصر للحرس الثوري الإيراني، وجرح خمسة آخرين كانوا بداخلها.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر مطلعة، إن سيارة تابعة للحرس الثوري الإيراني، انفجرت فجر اليوم السبت في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 من الحرس الثوري كانوا بداخلها.

ورجحت مصادر المرصد السوري أن الانفجار نجم عن استهداف سيارة الحرس بطائرة مسيرة، مما أدى تضرر القسم العلوي من السيارة بشكل أكبر بكثير من القسم السفلي منها.

المصدر:مواقع نت

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