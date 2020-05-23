حكومة هادي تتهم الحوثيين بتعذيب وإعدام قائد عسكري أسير

اتهمت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بتعذيب وإعدام قائد عسكري بارز أسرته الجماعة قبل شهر.

وأكد ربيع القرشي، المتحدث باسم ‏‏‏‏المنطقة العسكرية السادسة التابعة لقوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على حسابه في "تويتر" أمس الجمعة، وفاة قائد اللواء 161 مشاة في محافظة الجوف، العميد حسين العصيمي.

ولفت المتحدث إلى أن العصيمي وقع في قبضة الحوثيين قبل شهر، عندما أصيب أثناء قيادته المعركة بجبهة المهاشمة، مشيرا إلى أن الضابط الأسير ظهر منذ ذلك الحين على قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وتابع المتحدث: "لكننا تفاجأنا بوصول جثمانه يوم أمس وعليه آثار التعذيب الإجرامي".

القائد العميد/حسين العصيمي قائد اللواء161 مشاه بالجوف تم أسره من قبل المليشيات الحوثيه عندما أصيب بجبهة المهاشمة قبل شهر أثناء قيادتة للمعركة وظهر في قناة المسيرة وهو بصحة جيدة ولكننا تفأجانا بوصول جثمانة يوم امس وعليه آثار التعذيب الإجرامي#المليشيات الحوثية تقوم بإعدام الأسرى pic.twitter.com/x7pLeNi423 — ربيع القرشي (@algrshy_Rabea) May 22, 2020

وأكد المدير العام لمكتب وزارة الإعلام (التابعة لحكومة هادي) في محافظة الجوف، يحيى قمع، أن الحوثيين أعدموا العميد الأسير وأحرقوا جثته بالأسيد.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا مروعة تظهر جثة شخص عليها حروق هائلة، وقيل إنه العصمي.

المليشيات الحوثية تقوم بتصفية الأسير العميد حسين العصمي قائد اللواء 161 ، والتمثيل بجثته حرقأ ب الأسيد ، وكان العصيمي تعرض للأسر في المعارك الأخيرة ب المهاشمة #محافظة_الجوفhttps://t.co/Qgq9XU8ILd — يحيى قمع yahya qama (@yayaqma) May 22, 2020

ولم يصدر الحوثيون بعد تعليقا رسميا على هذه الأنباء.

المصدر: RT