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حكومة هادي تتهم الحوثيين بتعذيب وإعدام قائد عسكري أسير

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حكومة هادي تتهم الحوثيين بتعذيب وإعدام قائد عسكري أسير
AP Hani Mohammed
عناصر لجماعة الحوثيين
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اتهمت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بتعذيب وإعدام قائد عسكري بارز أسرته الجماعة قبل شهر.

وأكد ربيع القرشي، المتحدث باسم ‏‏‏‏المنطقة العسكرية السادسة التابعة لقوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على حسابه في "تويتر" أمس الجمعة، وفاة قائد اللواء 161 مشاة في محافظة الجوف، العميد حسين العصيمي.

ولفت المتحدث إلى أن العصيمي وقع في قبضة الحوثيين قبل شهر، عندما أصيب أثناء قيادته المعركة بجبهة المهاشمة، مشيرا إلى أن الضابط الأسير ظهر منذ ذلك الحين على قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وتابع المتحدث: "لكننا تفاجأنا بوصول جثمانه يوم أمس وعليه آثار التعذيب الإجرامي".

وأكد المدير العام لمكتب وزارة الإعلام (التابعة لحكومة هادي) في محافظة الجوف، يحيى قمع، أن الحوثيين أعدموا العميد الأسير وأحرقوا جثته بالأسيد.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا مروعة تظهر جثة شخص عليها حروق هائلة، وقيل إنه العصمي.

ولم يصدر الحوثيون بعد تعليقا رسميا على هذه الأنباء.

المصدر: RT

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