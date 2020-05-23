وزارة الداخلية المصرية تروي تفاصيل عملية سيناء

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جديدة بخصوص عملية سيناء التي لقي خلالها 21 إرهابيا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في منطقة بئر العبد.

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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن المعلومات التي وصلت لقطاع الأمن الوطني، أفادت باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المزارع بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، مقرا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ عملياتهم العدوانية، بالتزامن مع عيد الفطر.

وأضاف البيان أنه: "تم استهداف الوكرين فى توقيت متزامن، وتم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، مما أسفر عن مصرع 14 عنصرا بالمزرعة المشار إليها".

وعثر بحوزة هؤلاء الأشخاص على 13 سلاحا آليا، و3 عبوات متفجرة، وحزام ناسف، وجهاز لاسلكي.

أيضا، تمت تصفية 7 عناصر في المنزل المشار إليه، وتم العثور بحوزتهم على 4 أسلحة آلية، و2 عبوة متفجرة، وحزام ناسف.

وقالت الداخلية المصرية إن التعامل مع الإرهابيين أسفر عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين في العملية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الحادث.

المصدر: وزارة الداخلية المصرية