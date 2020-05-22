إخماد حريق في منطقة الربوة بدمشق - صور

أعلن مصدر في قيادة شرطة دمشق الجمعة، عن إخماد حريق اندلع في مساحة من الأعشاب اليابسة بمنطقة الربوة فوق المطاعم.

وأشار المصدر، إلى أن عناصر الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى مساحات أوسع، مؤكدا أن سيارات الإطفاء لا تزال متواجدة في المكان حتى اللحظة.

ولفت المصدر، إلى عدم معرفة السبب الحقيقي لاندلاع الحرائق بعد، وأن مختلف الكوادر استنفرت للسيطرة على الحريق قرابة ساعة من الوقت.

وأوضح المصدر، أن الأضرار كانت مادية من دون وقوع أي خسائر بشرية، مشيرا إلى أن 12 سيارة دفاع مدني وإطفاء سارعت للسيطرة على الحريق.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني في محافظة حمص السيطرة على حريق ضخم امتد لمساحة 40 دونما، مشيرا إلى أن سبب الحريق كان ارتفاع درجات الحرارة والرياح التي هبت على المنطقة.

المصدر: RT + سانا