نصر الله في "يوم القدس": أنظمة عربية وإسلامية تساعد إسرائيل

اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أنظمة عربية وإسلامية بأنها لا تبالي بالصراع مع إسرائيل، وأن بعضها خرجت من الصراع، ولم تقف على الحياد بل باتت تساعد إسرائيل.

وقال نصر الله في كلمته بمناسبة "يوم القدس العالمي": "هناك أنظمة عربية وإسلامية لا يعنيها الصراع مع إسرائيل من قريب ولا من بعيد، وهناك أنظمة أخرى خرجت من الصراع، ولكنها لم تقف على الحياد بل أخذت تساعد الاحتلال، وتقدم له خدمات جليلة"، مشيرا إلى أن "التطبيع مع إسرائيل مدان وعلى الشعوب العربية أن تمنعه بكل الوسائل المتاحة لديها".

وأضاف أن "ما أخذ بالسرقة والاغتصاب لا يصبح شرعيا، ولو أعترف به كل العالم، وأن فلسطين من البحر إلى النهر ملك الشعب الفلسطيني ويجب أن تعود إليه، ونحن سنصلي في القدس ونحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحريرها".

وأشار إلى أن "يوم القدس يأتي بالتزامن مع ذكرى انتصار الـ25 من مايو عام 2000 في لبنان، الذي أسس لانتصارات وتحولات كبرى في المنطقة ومواجهة المشروع الصهيوني ومع ذكرى نكبة فلسطين التي أسست لقيام هذا الكيان الصهيوني".

وأضاف: "موقفنا من قضية فلسطين والقدس والمقدسات والكيان الغاصب هو موقف عقائدي وشرعي وإيماني وإنساني وأخلاقي، ومشتبه ومخطئ من يراهن أنه يستطيع أن يغير موقفنا من خلال الحروب أو الاغتيالات أو العقوبات أو التجويع".

وشدد على أن "الحق لا يسقط بتقادم الزمن، ولا يحق لأحد سواء كان فلسطينيا أو عربيا أو غير ذلك أن يهب جزءا من فلسطين لغير أهلها".

ولفت إلى أن

المصدر: "وكالات"