الأحد أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول الإسلامية

أعلن الرائي الفلكي السعودي عبد الله الخضيري اليوم الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون غدا السبت مكملا لشهر رمضان، ويوم الأحد بعد غد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت كل من الإمارات والكويت وقطر أن الأحد هو غرة شهر شوال في البلاد، عقب تعذر رؤيته فيها.

من جهتها، نقلت صحيفة "الراصد" السعودية، إعلان 6 دول حتى الآن، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم، ما يعني أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأحد 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر.

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الرائي الفلكي عبدالله الخضيري:



نظراً لغروب القمر اليوم قبل غروب الشمس بحسب المعطيات العلمية؛ فسيكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بإذن الله تعالى .

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وبحسب مركز الفلك الدولي في الإمارات، فإن "الدول التي أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال رمضان هي كل من أستراليا، الفليبين، اليابان، إندونيسيا، تركيا، وماليزيا".

وأوضح مركز الفلك في وقت سابق، أنه سيحدث الاقتران المركزي (المحاق المركزي) يوم الجمعة 22 مايو في الساعة 17:39 بتوقيت غرينيتش.

وأضاف المركز، أن "رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤيته بالعين المجردة ستكون بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول إفريقيا وجنوب أوروبا وكندا.

وتابع: "رؤية الهلال يوم السبت ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والجنوبية".

المصدر: "وكالات"