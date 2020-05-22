هل ستحصل مصر والجزائر على رادار روسي متطور يرصد الصواريخ فرط الصوتية؟ (صور)

تخطط شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، لتصدير الرادار الحديث 59H6-TE القادر على تتبع الأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

Rosoboronexport

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ووفقا للخبراء، أصبحت محطات الرادار هذه أكثر شيوعا، لأن العديد من الدول أصبحت تمتلك أسلحة أسرع من الصوت ويتم تطويرها بشكل كبير.

وأكد الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف في تصريحات لـRT أن هذا الرادار القادر على تتبع الأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت سيكون مطلوبا بشكل كبير في السوق، حيث تحتاج الدول إلى التفكير الآن في كيفية الدفاع عن نفسها ضد هذا السلاح الذي يمكنه التغلب على أنظمة الدفاع الصاروخية الحالية.

Rosoboronexport

وقال الخبير إن هذا الرادار سيكون مطلوبا بين عملاء روسيا التقليديين مثل مصر والجزائر، وسيكون فعالا بشكل كبير بدمجه مع أنظمة الدفاع الجوي الروسية في هذه البلدان.

وبين المشترين المحتملين للرادار الروسي، أشار الخبير بالدرجة الأولى إلى الهند والصين وفيتنام والفلبين وماليزيا وإيران ومصر والجزائر.

المصدر: RT