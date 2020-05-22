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الشرطة السودانية تكشف تفاصيل الإعتداء على الأطقم الطبية في مستشفى أم درمان

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الشرطة السودانية تكشف تفاصيل الإعتداء على الأطقم الطبية في مستشفى أم درمان
Reuters MN/KV
شرطي سوداني -أرشيف-
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أعلنت الشرطة السودانية، أنها ستكثف تواجدها بالمستشفيات الكبرى وأقسام الحوادث والطوارئ، إثر الاعتداء على الأطقم الطبية في مستشفى أم درمان.

وكشفت الشرطة تفاصيل الاعتداء في بيان جاء فيه أن "الكادر الطبي بقسم حوادث مستشفى أم درمان تعرض يوم الأربعاء لاعتداء من قبل مرافقي مريض توفي لاحقا (له الرحمة) ونتج عن ذلك إصابات متفاوتة، وخلال القبض على الجناة أصيب شرطي".

وأضافت: "تم الاتفاق على تعزيز قوة الشرطة بالمستشفيات الكبرى وأقسام الحوادث والطوارئ مع وجود قيادة برتبة مناسبة، كما تم التأمين على وجود القوة داخل أقسام الطوارئ والإصابات، مع العمل على تأمين قوة إسناد عند الضرورة".

وأكدت الشرطة أنها ستعمل على إنفاذ القانون، داعية المواطنين وذوي المرضى والمرافقين خلال هذه الظروف الاستثنائية، للانصياع لتوجيهات الكوادر الطبية وعدم التعدي على الأشخاص والممتلكات، ما يعرض المعتدي للمساءلة القانونية.

المصدر: "الانتباهة"

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