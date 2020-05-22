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الجزائر: توزيع ملايين الكمامات مجانا للمواطنين "المستضعفين"

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الجزائر: توزيع ملايين الكمامات مجانا للمواطنين
Reuters
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أكد مسؤول جزائري، أن السلطات المختصة ستقوم بتوزيع كمامات الوقاية من فيروس كورونا المستجد مجانا للمواطنين "المستضعفين" اعتبارا من اليوم الجمعة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، عقب الندوة الصحفية اليومية المخصصة لحصيلة الوضع الوبائي في الجزائر: "تم توجيه تعليمات إلى الولاة من أجل ضمان عملية التوزيع مجانا لفائدة الأشخاص المستضعفين عبر 48 ولاية.. الولاة سيقومون بتوزيع كمامات الوقاية من فيروس كورونا المستجد بصفة مجانية بداية من اليوم الجمعة عبر كامل التراب الوطني".

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وأضاف بن باحمد، أن هذه العملية، ستمكن الأشخاص لاسيما "المستضعفين" منهم من الاستفادة من وسائل الحماية ضد تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن تسويق الكمامات القماشية والأقنعة الجراحية سيكون عبر الصيدليات.

ولفت بن باحمد إلى أن ارتداء الكمامات سيكون إلزاميا ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح الوزير المنتدب، أن أسعار الكمامات ستتراوح بين 40 دينار للكمامات القماشية و 90 دينار للأقنعة الجراحية.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا في البلاد 575، وإجمالي الإصابات 7728.

المصدر: النهار أون لاين

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