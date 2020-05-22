سوريا.. فرق الإطفاء تتمكن من إخماد حريق ضخم بمحافظة السويداء

تمكنت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي في محافظة السويداء السورية من إخماد حريق كبير، تجدد اندلاعه أمس في محمية طبيعية في شمال شرق مدينة السويداء، وألحق أضرارا بمئات الدونمات.

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وأوضح مدير مكتب الجاهزية في محافظة السويداء مبارك سلام، أن "فرق الإطفاء في فوج إطفاء السويداء والدفاع المدني ومديرية الزراعة والحراج والمياه تمكنوا بالتعاون مع الأهالي بعد جهود متواصلة لأكثر من 10 ساعات من السيطرة على الحريق وإخماده بعد الاستعانة بالآليات الهندسية التابعة لمديريتي الخدمات الفنية والزراعة ومجلس مدينة السويداء لفتح مسارات من عدة محاور لتسهيل عملية دخول سيارات الإطفاء وصهاريج المياه إلى مواقع اشتعال النيران في ظل عدم وجود طرق بالمنطقة ذات التضاريس الطبيعة الصعبة والوعرة".

من جهته أشار مدير زراعة السويداء أيهم حامد إلى أن "الحريق طال مئات الدونمات وألحق أضرارا كبيرة بالأشجار الحراجية المعمرة وجار العمل لتقديرها"، منوها بالجهود الكبيرة والتعاون الذي بذل لإخماده لساعات طويلة.

وكان رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة بالسويداء أنس أبو فخر ذكر في تصريح سابق أن انتشار الأعشاب اليابسة الكثيفة في المحمية ذات الطبيعة والتضاريس المعقدة وشديدة الوعورة مع هبوب رياح جافة وارتفاع درجات الحرارة أسهم في سرعة امتداد النيران بعد تجدد اندلاعها في عمق المحمية أمس، بعد أن اندلعت فيها ثلاثة حرائق الأربعاء تم السيطرة عليها وإخمادها.

وأخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي خلال الفترة السابقة عشرات الحرائق التي اندلعت بمساحات متفاوتة في محافظة السويداء بسبب الأعشاب الجافة، بعضها ألحق أضرارا بمئات الدونمات من الأراضي الزراعية والمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة والحراجية في مواقع متفرقة من المحافظة.

المصدر: "سانا"