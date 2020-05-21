مصر.. إقالة مدير مستشفى حميات منوف بسبب إهمال مصابي كورونا

أقال الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة المصرية بمحافظة المنوفية، مدير مستشفى حميات منوف الدكتور أحمد السرسي، لتصرفه غير المسؤول وسماحه بخروج مرضى كورونا دون استكمال علاجهم.

كما قرر حفناوي تكليف الدكتور أنور محفوظ أخصائي الحميات بمستشفي منوف للعمل مديرا للمستشفى لمدة 3 شهور.

كما تقدم حفناوي باعتذار رسمى للمرضى وذويهم على ما بدر عن إدارة مستشفى منوف من إهمال.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT