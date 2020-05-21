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واشنطن تتوصل لاتفاق مع السودان بشأن التعويضات عن تفجيرات سفارتيها في كينيا وتنزانيا

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واشنطن تتوصل لاتفاق مع السودان بشأن التعويضات عن تفجيرات سفارتيها في كينيا وتنزانيا
Reuters
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قال تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، إن بلاده تفاهمت بشكل عام مع السودان حول اتفاق ثنائي يتعلق بتعويضات عن تفجيرات استهدفت سفارتين أمريكيتين في فترة سابقة.

وأضاف ناجي في مؤتمر صحفي اليوم عبر الهاتف: "الاتفاق النهائي سيعكس قبول السودان، للدفع. وسيشمل الأمر كذلك، التعويضات المتصلة بالدعاوى المتصلة أيضا بالمواطنين غير الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات السفارتين".

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وتتعلق التعويضات بتفجيرات استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، نفذها تنظيم القاعدة.

المصدر: رويترز

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