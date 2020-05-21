الخرطوم: تكليف وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا بترتيب العودة لمفاوضات سد النهضة

عقد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عصر اليوم اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في البلدين.

وجاء الاجتماع، حسب وكالة الأنباء السودانية، في إطار الجهود التي يبذلها السودان للتواصل مع مصر وإثيوبيا بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة.

وتوافق الطرفان خلال الاجتماع على أهمية عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاقات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في مفاوضات واشنطن.

وأكد حمدوك استعداد السودان للتواصل المستمر مع الدولتين للوصول لاتفاق يضمن التوافق الكامل بين الأطراف الثلاثة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.

واتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث بالبدء في ترتيبات العودة للتفاوض بأسرع ما يمكن.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT