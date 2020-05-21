هادي: الحوثيون يرفضون السلام ويعتبرون الحرب مشروعا استثماريا

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن جماعة "أنصار الله" الحوثية ترفض السلام، وتعتبر "الحرب مشروعا استثماريا، يعود عليها بالعوائد والأرصدة والمنفعة الخاصة".

وجدد هادي في خطاب وجهه مساء الخميس، بمناسبة العيد الوطني الـ30 لقيام الجمهورية اليمنية، التأكيد على أن اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لا يزال حتى اللحظة خيارا متاحا وممكنا ومخرجا حقيقيا.

ودعا هادي، المجلس الانتقالي إلى التراجع عن الإجراءات التي أعلنها، في إشارة إلى "الإدارة الذاتية للجنوب".

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وأوضح أن حكومته تعاملت بإيجابية مع كل دعوات السلام وكافة المبادرات الإنسانية التي تطلق من كل الجهات.

المصدر: سبأ نت