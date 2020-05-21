سوريا.. قرار قضائي بمنع رامي مخلوف من مغادرة البلاد

قررت محكمة القضاء الإداري بدمشق منع مغادرة "المدعى عليه رامي مخلوف خارج البلاد" وذلك عملاً بأحكام دستور البلاد.

ونشرت صفحة مجلس الدولة في سوريا، نص قرار صادر عن محكمة القضاء الإداري بدعوى تقدمت بها وزارة الاتصالات السورية بوصفها جهة مدعية على رجل الأعمال السوري رامي محمد مخلوف أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة "سيريتل موبايل تيليكوم".

وخلص القرار إلى منع مغادرة الجهة المدعى عليها البلاد لحين البت بأساس الدعوى.

المصدر: RT