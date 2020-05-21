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كنيسة القيامة تفتح أبوابها الأحد القادم

أخبار العالم العربي

كنيسة القيامة تفتح أبوابها الأحد القادم
Reuters
رهبان كاثوليك يصلون أمام الباب المغلق لكنيسة القيامة في القدس على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد
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أعلن الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي، أن كنيسة القيامة ستفتح أبوابها للصلاة الأحد القادم، مع الالتزام بشروط الأمان الصحية.

وأكد الأنبا أنطونيوس في بيان صدر عنه اليوم الخميس، ضرورة ألا يتجاوز العدد الإجمالي للمصلين والزائرين من كل الطوائف 50 شخصا في كل كنيسة في آن واحد، مع التزامهم بارتداء الكمامات.

وكانت كنيسة القيامة بالقدس قد أغلقت أبوابها أمام الأقباط في مارس الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 100 عام، كما أغلقت أبوابها أمام الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد القيامة في الأراضي المقدسة بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة.

المصدر: وكالات



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