كنيسة القيامة تفتح أبوابها الأحد القادم

أعلن الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي، أن كنيسة القيامة ستفتح أبوابها للصلاة الأحد القادم، مع الالتزام بشروط الأمان الصحية.

وأكد الأنبا أنطونيوس في بيان صدر عنه اليوم الخميس، ضرورة ألا يتجاوز العدد الإجمالي للمصلين والزائرين من كل الطوائف 50 شخصا في كل كنيسة في آن واحد، مع التزامهم بارتداء الكمامات.

وكانت كنيسة القيامة بالقدس قد أغلقت أبوابها أمام الأقباط في مارس الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 100 عام، كما أغلقت أبوابها أمام الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد القيامة في الأراضي المقدسة بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة.

المصدر: وكالات







