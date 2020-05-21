اشتيه يوعز للوزارات الفلسطينية مباشرة تنفيذ القرارات بشأن العلاقة مع إسرائيل وأمريكا

أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، لجميع الوزارات بالمباشرة بخطوات عملية وإجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الرئيس محمود عباس، بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء الثلاثاء، بعد اجتماع للقيادة، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية.

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من جهته قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن القرارات التي أعلنها الرئيس محمود عباس بالتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بكل التزاماتها، "تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأفاد المجلس بأن "هذا الأمر يحتم على الجميع الوقوف خلف الرئيس ومساندته في تنفيذها".

المصدر: معا