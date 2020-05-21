 
مباشر

اشتيه يوعز للوزارات الفلسطينية مباشرة تنفيذ القرارات بشأن العلاقة مع إسرائيل وأمريكا

أخبار العالم العربي

اشتيه يوعز للوزارات الفلسطينية مباشرة تنفيذ القرارات بشأن العلاقة مع إسرائيل وأمريكا
Reuters
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nx93

أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، لجميع الوزارات بالمباشرة بخطوات عملية وإجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الرئيس محمود عباس، بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء الثلاثاء، بعد اجتماع للقيادة، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية.

إقرأ المزيد
"الوطني الفلسطيني": قرار التحلل من اتفاقيات أوسلو يؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال

من جهته قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن القرارات التي أعلنها الرئيس محمود عباس بالتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بكل التزاماتها، "تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأفاد المجلس بأن "هذا الأمر يحتم على الجميع الوقوف خلف الرئيس ومساندته في تنفيذها".

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا