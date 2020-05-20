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وزير الدفاع التركي: التوازنات في ليبيا تغيرت بعد دعم أنقرة لقوات حكومة الوفاق

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وزير الدفاع التركي: التوازنات في ليبيا تغيرت بعد دعم أنقرة لقوات حكومة الوفاق
Globallookpress
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.
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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن آخر التطورات في ليبيا وتغيير التوازنات في المعارك غربي البلاد، جاءت بعد تقديم أنقرة الخدمات الاستشارية والتدريبات لقوات حكومة الوفاق الوطني.

ونقلت وكالة ا"الأناضول" عن أكار تصريحات من مقر وزارة الدفاع، إثر سيطرة قوات الوفاق الليبية على قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد​​​: "التوازنات في ليبيا بدأت تتغير عقب الخدمات الاستشارية والتدريبات التي قدمها الجيش التركي لقوات حكومة السراج".

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وأضاف الوزير التركي أن "قوات حكومة الوفاق الوطني حققت نجاحا كبيرا في ليبيا"، مجددا التأكيد على أن أنقرة "تتعامل في ليبيا مع حكومة الوفاق الوطني ورئيسها السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".

المصدر: وكالات 

 

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