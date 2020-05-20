موريتانيا.. 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أمس الثلاثاء، تسجيل 50 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" .

وقال مدير الصحة، سيدي ولد الزحاف، خلال مؤتمر صحفي حول وضعية تطور وباء كورونا، إنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 50 حالة مؤكدة جديدة، وبهذا ترتفع حصيلة المصابين في مختلف مناطق البلاد إلى 131 مصابا، موضحا أن من بين هذه الحالات 108 من المخالطين و7 حالات وافدة.

وأضاف أن 5 حالات من ضمن الـ131 حالة هي "حالات معقدة تطلبت علاجا مركزا"، و114 حالة بدون أعراض، بينما تم شفاء 6 حالات وتسجيل 4 وفيات.

المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية