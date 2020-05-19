شاهد بالفيديو.. حريق بمستشفى في القاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في مستشفى حميات إمبابة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت الحماية المدنية إلى أن الحريق اندلع داخل غرفة استقبال في المستشفى الذي يستخدم كمركز فرز للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتمكنت القوات من إخماد الحريق الذي لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

ولا يزال البحث جاريا لتحديد أسباب الحريق.

ناصر حاتم

المصدر: RT