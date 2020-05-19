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اليمن يسجل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بكورونا

اليمن يسجل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

اليمن يسجل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بكورونا
Reuters KA/RR/PAC/FW1F/Nicholas Tattersa
تدابير احترازية ضد كورونا في اليمن
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أعلنت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت 19 إصابة جديدة في عدن، و9 في حضرموت، و5 في تعز، وإصابتان في الضالع، بينما سجلت إصابة واحدة في كل من أبين ومأرب.

أما الوفيات فسلجت 4 منها في حضرموت، وحالة وفاة واحدة في محافظة لحج.

وتشير الأرقام المسجلة إلى أن عدد الإصابات الإجمالية ارتفع إلى 167، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 28، وتماثل 5 أشخاص للشفاء.

المصدر: RT

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