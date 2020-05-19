اليمن يسجل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت 19 إصابة جديدة في عدن، و9 في حضرموت، و5 في تعز، وإصابتان في الضالع، بينما سجلت إصابة واحدة في كل من أبين ومأرب.

أما الوفيات فسلجت 4 منها في حضرموت، وحالة وفاة واحدة في محافظة لحج.

وتشير الأرقام المسجلة إلى أن عدد الإصابات الإجمالية ارتفع إلى 167، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 28، وتماثل 5 أشخاص للشفاء.

تسجيل (37) حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس #كورونا المستجد بينها (3) وفيات كما يلي:

- (19) في #عدن

- (2) في #الضالع

- (9) في #حضرموت بينها حالة وفاة

- (1) في #أبين

- (5) في #تعز بينها حالتي وفاة

- (1) في #مأرب — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) May 19, 2020

المصدر: RT