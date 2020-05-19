نجيب ساويرس يكشف سبب صعوبة منافسة رجال الأعمال للجيش المصري اقتصاديا

أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن الجيش المصري لديه مميزات تصعب على رجال الأعمال المنافسة معه فيما يتعلق بالاقتصاد.

وقال ساويرس في لقاء مع RT: "الجيش لديه مميزات لا تتواجد لدى بقية الشركات، لأنه لا يدفع مرتبات للمجندين ولا ضرائب ولا يحتاج إلى تراخيص، لذلك فرصته في العمل أسهل والمنافسة غير متساوية".

وتابع: "رأيي في المقام الأول أن يركز الجيش على المسائل الأمنية والعسكرية والإرهاب، وأن يركز على الصناعات الحربية لكي ننتج أسلحتنا بأنفسنا ولا نعتمد على الدول الأخرى"، موضحا أن الاستثمار الخاص بالجيش يمكن أن يكون في مصانع الطائرات والمدافع الرشاشة وغير من الصناعات العسكرية.

المصدر: RT