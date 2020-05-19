رسالة شفوية من سلطان عمان لأمير قطر

بعث سلطان عمان هيثم بن طارق رسالة شفوية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للتشاور في قضايا ثنائية وإقليمية ذات اهتمام مشترك.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن الرسالة تتعلق بـ"العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها والتشاور في أبرز القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأشارت الوكالة العمانية إلى أن الرسالة نقلت إلى أمير قطر على لسان يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية للسلطنة، خلال استقبال الشيخ تميم له، يوم أمس الاثنين في العاصمة الدوحة.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية