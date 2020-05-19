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غضب في السعودية بعد إساءة أكاديمي في جامعة جازان للإسلام

أخبار العالم العربي

غضب في السعودية بعد إساءة أكاديمي في جامعة جازان للإسلام
جامعة جازان
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قررت جامعة جازان طي قيد أكاديمي أساء للإسلام، بعد تداول منشورات مسيئة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجامعة في بيان لها أمس الاثنين، إنه "بناء على ما تم رصده من قبل الجامعة حول نشر أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين لمنشورات وتغريدات مسيئة، فقد سبق طي قيده".

وشدد البيان على تصدي الجامعة بكل حزم لأي أفكار منحرفة، أو متطرفة تمس الثوابت أو تخالف توجهات قيادة البلاد.

والأكاديمي الأجنبي، كان قد شغل منصب رئيس قسم لعدة سنوات ويعمل في الجامعة السعودية منذ سنوات. وقالت مصادر إنه كان سيئ التعامل مع الطلاب، الذين عانوا معه في درجاتهم.

كما اتضح مؤخرا قيامه بالإساءة والتطاول على الدين الإسلامي، ووصفه بأنه "دين تطرف وإرهاب ومعادي لجميع الأديان".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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