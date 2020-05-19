الأردن يدرس إنهاء عزل محافظات لم تشهد إصابات بكورونا

قال رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، إن هناك توجها لدى الحكومة بالتنسيق مع الجيش والأمن لفتح المحافظات القريبة من بعضها والتي لم تسجل أي إصابات على مدار أسبوعين، بعد عطلة عيد الفطر.

وتوقع الرزاز خلال اجتماع يوم الاثنين، أن يتم فتح محافظات الجنوب ثم تتبعها المحافظات الأخرى، وبحسب مستجدات الوضع الوبائي، مع مراعاة الالتزام بضوابط ومعايير السلامة العامة.

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وأشار إلى أن الأجهزة المعنية بدأت في تهيئة بعض المناطق في جنوب المملكة، لتكون مناطق للحجر الصحي للمواطنين القادمين عبر الحدود الجنوبية، بسعة لا تقل عن 8 آلاف شخص.

وأكد رئيس الوزراء الأردني أن "قرارا اتخذ قبل أسابيع بصرف مكافآت شهرية للكوادر الصحية لقاء عملهم الدؤوب وجهودهم الجبارة، التي هي محط فخر واعتزاز كل أردني، في المعركة ضد وباء كورونا، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم".

كما أكد أن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة سابقا، والتي ستتخذها مستقبلا تستند إلى دراسات معمقة ونقاشات حثيثة مع مختلف الجهات ذات الاختصاص، وتقييم الآثار الإيجابية والسلبية لأي قرار.

وصرح الرزاز بأن التعامل مع هذه الظروف الدقيقة يتطلب أعلى درجات الحرص والتأني، وكذلك الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطنين وعودة عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة.

ولفت إلى أنه وبناء على التوجيهات الملكية، بتوسيع القدرات المحلية لإنتاج الأدوية، وصناعة المعدات والمستلزمات الطبية، وتعزيز الصناعات الغذائية والزراعية، وضمان استمرارية الانتاج واستدامته، شكلت الحكومة ثلاث لجان هي "لجنة تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية والمعقمات"، و"لجنة التصنيع الغذائي"، و"لجنة التصنيع الدوائي".

وأضاف أن اللجان الثلاث تعمل على دعم الصناعات والمنتجات المحلية سواء الطبية أو الغذائية، إضافة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين سوف تقدم دعما للشركات التي تصنع وسائل الوقاية المختلفة.

المصدر: بترا