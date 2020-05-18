مصر.. سيدة تنفذ جريمة بشعة وقت السحور في رمضان بالتخطيط مع عشيقها

أعلنت أجهزة الأمن في مصر القبض على سيدة أقدمت على تنفيذ مخطط شيطاني بالاتفاق مع عشيقها، حيث قاما بقتل زوج المتهمة وقت السحور في شهر رمضان.

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وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة مدينة بدر في القاهرة بلاغا من أحد الأهالي، ذكر خلاله أنه شاهد وقت السحور سيارة متوقفة وبداخلها جثة شاب في العقد الرابع من عمره، وبها آثار طعنات.

ووفقا للأمن المصري، تبين أن الوفاة نتيجة الإصابة بجرح ذبحى، حيث تم تشكيل فريق بحث، توصل عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث إلى أن سيدة شوهدت وهي تركب سيارة القتيل التي عثر بها على جثته وتخرج منها.

وكشف الأمن أن الضحية تاجر وأن تلك السيدة زوجة القتيل وأنها وراء ارتكاب الجريمة، حيث تم ضبطها وبمناقشتها اعترفت بأنها ارتبطت خلال الفترة الأخيرة بعلاقة عاطفية بشخص آخر، وهو الذي وضع لها خطة التخلص من زوجها كي يتزوجها بعد وفاته.

وأكدت أنها نفذت الجريمة حسب الخطة التي وضعها لها شريكها، حيث اعترف المتهم أنه وضع الخطة وأنه كان يخطط للتخلص من المجني عليه كي يتزوجها، فيما أمرت النيابة بدفن الجثة وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: المصري اليوم