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ضجة في الكويت بعد انتشار فيديو فتاتين تتفاخران بكسر الحظر بفضل "أصحاب نفوذ"

أخبار العالم العربي

ضجة في الكويت بعد انتشار فيديو فتاتين تتفاخران بكسر الحظر بفضل
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ألقى الأمن الكويتي القبض على فتاتين تفاخرتا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بكسرهما حظر التجول المفروض في البلاد، بفضل علاقتهما بأصحاب نفوذ.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، في تغريدة على حسابها في "تويتر" إن إحدى الفتاتين من جنسية عربية والأخرى كويتية، مضيفة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما.

وادعت الفتاتين أنهما على علاقة بشخصيات فذة في البلاد منها الأمنية ومنها القانونية، وكشفت إحداهما في الفيديو المتداول عن وجود الأرقام الشخصية لهؤلاء الأشخاص في هاتفها الجوال، مؤكدة على أنه بإمكانهما كسر حظر التجول بسبب علاقاتهما بهم.

المصدر: RT

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