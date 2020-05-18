طهران: مستعدون للحوار مع الرياض سواء عبر وسيط أو من دون وسيط

نفت الخارجية الإيرانية صحة الأنباء المتداولة حول تلقي طهران طلب من السعودية عبر الحكومة العراقية للتوسط بين البلدين، منوهة باستعداد طهران للحوار مع الرياض سواء عبر وسيط أو من دونه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين: "لم نتلق أي شيء بشأن طلب بن سلمان من الكاظمي التوسط بين طهران والرياض، وسمعنا عن ذلك في الإعلام فحسب".

وأضاف موسوي: "إيران مستعدة للحوار ورفع سوء الفهم مع السعودية.. طهران مستعدة للحوار مع الرياض سواء عبر وسيط أو من دون وسيط".

ولفت المتحدث إلى أن المنطقة بحاجة إلى خفض التوتر وبحاجة إلى حوار بين طهران والرياض، منوها بأن طهران ترحب بأي خطوة في هذا الاتجاه، وإذا اتجهت السعودية نحو ذلك ستكون "أحضان إيران مفتوحة أمامها".

المصدر: RT