التحالف العربي: 105 انتهاكات حوثية للهدنة في اليمن خلال 24 ساعة

قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، يوم الأحد، إنه وثق خلال 24 ساعة الماضية، 105 انتهاكات من جانب جماعة "أنصار الله" الحوثية، لنظام وقف النار في اليمن.

وأفاد التحالف بأن "انتهاكات الحوثيين لهدنة اليمن بلغت 3564 انتهاكا منذ إعلانها".

وأوضح أن "الخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية".

وأكد التحالف أنه "يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات".

كما شدد على "استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن".

وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل الماضي، جاء ذلك بعد إعلانه في الثامن من الشهر ذاته وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

المصدر: وكالات