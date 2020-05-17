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بعد اعتقالها لساعات.. الشرطة المصرية تخلي سبيل الصحفية لينا عطا الله بكفالة

أخبار العالم العربي

بعد اعتقالها لساعات.. الشرطة المصرية تخلي سبيل الصحفية لينا عطا الله بكفالة
Reuters
مصر
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ألقت قوات الأمن المصرية ظهر يوم الأحد، القبض على لينا عطا الله، رئيسة تحرير "مدى مصر"، من محيط سجن طرة أثناء إجرائها مقابلة مع ليلى سويف والدة الناشط علاء عبد الفتاح.

و‏بعد أن حققت نيابة المعادي مع الصحفية لينا عطا الله، أمرت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة ألفي جنيه، لتعود مرة أخرى إلى قسم المعادي لاستكمال إجراءات إخلاء السبيل.

وقال موقع "مدى مصر" إن نيابة المعادي قررت إخلاء سبيلها بكفالة ألفي جنيه وبقائها على ذمة التحقيق في القضية رقم 8009 لسنة 2020 جنح المعادي بعدما وجهت لها تهمة "تصوير منشأة عسكرية".

وأضاف الموقع أن لينا كانت تقوم بإجراء المقابلة خارج مجمع سجون طرة، وصادر مسؤولو الأمن هاتفها، ثم ألقي القبض عليها بعد ذلك بوقت قصير.

المصدر: RT

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