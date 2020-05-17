تسجيل 1642 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1632 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 582 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

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وقالت الوزارة إنه تم إدخال 18 حالة للعناية المركزة، بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 165 حالة.

وذكرت الوزارة أن الحالات الجديدة المصابة، تعود لأشخاص من العمالة الوافدة، كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

كما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس بين المواطنين والمقيمين، وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم، الذين كانوا أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

ودعت وزارة الصحة العامة أي شخص لديه أعراض الإصابة بفيروس كورونا إلى سرعة الاتصال بخط المساعدة الموحد ( 16000)، أو التوجه لأحد مراكز الفحص، حيث إنه كلما كان الكشف عن المرض مبكرا كان العلاج أسهل والتعافي منه أسرع.

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 1632 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 582 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 4370 حالة. #قناpic.twitter.com/wYj8RCVyfy — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 17, 2020

المصدر: قنا