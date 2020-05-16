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الإمارات تهزأ من أنباء مقتل وزير خارجيتها

أخبار العالم العربي

الإمارات تهزأ من أنباء مقتل وزير خارجيتها
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان.
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نفت الإمارات رسميا صحة شائعات تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، واصفة هذه التقارير بـ"فبركة حسابات قطرية".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها اليوم السبت عبر "تويتر": "تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبد الله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليا حول فبركات الحسابات القطرية".

وأضاف قرقاش: "أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل".

وسبق أن انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تتضمن مقطع فيديو يظهر سيارة محترقة وقيل إن "هذه اللقطات توثق هجوما استهدف وزير الخارجية الإماراتي وأسفر عن مقتله".  

المصدر: RT + وكالات

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