تركيا: لا لدمج الوحدات الكردية في المسار السياسي السوري

أعلنت تركيا رفضها لما اعتبرته محاولات من روسيا والولايات المتحدة لدمج "وحدات حماية الشعب" الكردية في المسار السياسي السوري، مؤكدة أنها ستمنع إنشاء "ممر إرهابي" على حدودها.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في حديث لقناة "A Haber" التلفزيونية المحلية، أمس الجمعة، إن روسيا والولايات المتحدة تحاولان دمج "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وفرعا لـ"حزب العمال الكردستاني"، في المسار السياسي السوري تحت مسمى "قوات سوريا الديمقراطية" أو "السوريين الأكراد".

وأضاف تشاووش أوغلو أن روسيا كانت مصرة على هذا الأمر وحاولت جاهدة السير في هذا الطريق، قبل دخول "وحدات حماية الشعب" بشكل كامل إلى دائرة سيطرة الولايات المتحدة.

وتابع في هذا السياق: "نحن بدورنا كنا نخبرهم في كل مرة بأن لا فرق بين هؤلاء وبين تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي".

وشدد تشاووش أوغلو أن تركيا ليست ضد الأكراد، مبينا: "بعد الفشل في إنشاء دويلة في هذه المنطقة، تعمل الولايات المتحدة هذه المرة على خطة الدمج في النظام السياسي، وخاصة أنهم يحاولون دمج المجلس الوطني الكردي مع وحدات حماية الشعب".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن تمثيل الأكراد لا يمكن أن يقع على عاتق الإرهابيين، مضيفا: "موقفنا واضح جدا، لن نسمح بإنشاء ممر إرهابي بالمنطقة، ولا لشرعنة الإرهابيين فيها".

وتابع: "الإرهابي هو إرهابي، كما أن وضع أشقائنا الأكراد في الكفة نفسها مع الإرهابيين إساءة لهم ولتركيا ولسوريا وللعراق".

واتخذت روسيا في وقت سابق إجراءات عدة لتخفيف التوتر بين تركيا والمسلحين الأكراد في سوريا، وفي الوقت الذي تدعو فيه الحكومة الروسية إلى حوار داخلي بين القوى الكردية والسلطات السورية، أكدت مرارا ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإعادة كل مناطق البلاد إلى سيطرة دمشق.

المصدر: الأناضول + وكالات