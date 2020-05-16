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غضب في الكويت بعد تداول فيديو لفنان مصري يرتدي حذاء عليه علم الكويت (فيديو)

أخبار العالم العربي

غضب في الكويت بعد تداول فيديو لفنان مصري يرتدي حذاء عليه علم الكويت (فيديو)
twitte
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أثار ظهور الفنان المصري مصطفى خاطر بحذاء عليه ألوان علم الكويت ضمن مسلسل "عمر ودياب" حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان المصري في وقت لاحق إنه لم يقصد الإساءة للكويت، مشيرا إلى احترامه ومحبته للشعب الكويتي.

ونشر خاطر شريط فيديو على الإنترنت يوضح ما حدث ويبرر موقفه.

المصدر: RT

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