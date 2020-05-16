غضب في الكويت بعد تداول فيديو لفنان مصري يرتدي حذاء عليه علم الكويت (فيديو)

أثار ظهور الفنان المصري مصطفى خاطر بحذاء عليه ألوان علم الكويت ضمن مسلسل "عمر ودياب" حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان المصري في وقت لاحق إنه لم يقصد الإساءة للكويت، مشيرا إلى احترامه ومحبته للشعب الكويتي.

ونشر خاطر شريط فيديو على الإنترنت يوضح ما حدث ويبرر موقفه.

الفنان المصري مصطفى خاطر : والله يا جماعة غير مقصودة تماما ، انا صحيت لقيت الدنيا مقلوبه وبقول لكل اهلي واصحابي واخواتي في #الكويت حقكوا عليا والله ما مقصودة وكل الحب والاحترام للكويت وشعب الكويت الشقيق . pic.twitter.com/Nru2XfxVq3 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) May 15, 2020

شن مُغردين كويتيين هجومًا لاذعًا على الفنان المصري مصطفى خاطر بعد إرتدائه حذاء عليه ألوان علم دولة الكويت بتويتر

ليظهر الفنان بعدها بساعات ليوضح سوء الفهم pic.twitter.com/uiUcZpznjt — هيئة المشاهير (@almobark_) May 16, 2020

المصدر: RT