مصر.. الفنان أحمد فلوكس يعتدي على عنصر أمن (فيديو)

تجري نيابة مدينة الشيخ زايد المصرية تحقيقات موسعة مع الفنان أحمد فلوكس وعنصر أمن بكومبوند، بعد تداول مقطع فيديو يظهر خلالها الفنان يعتدي بالضرب على فرد الأمن.

وكشفت التحقيقات أن عنصر الأمن في كومبوند "بيفرلي هيلز"، حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، يتهم فيه فلوكس بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم.

وقال رجل الأمن في محضر الشرطة إن الفنان كان متوجها لصديق له داخل الكومبوند، ولكنه منع الفنان لأنه لا يملك تصريحا، بحسب التعليمات المتبعة، وأن فلوكس دفعه وضربه.

وشرحت التحريات أن فلوكس توجه، اليوم الجمعة، لقسم الشرطة لتحرير محضر، تبادل فيه الاتهامات مع رجل الأمن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية