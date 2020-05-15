 
مباشر

مصر.. الفنان أحمد فلوكس يعتدي على عنصر أمن (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. الفنان أحمد فلوكس يعتدي على عنصر أمن (فيديو)
الفنان المصري أحمد فلوكس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvwu

تجري نيابة مدينة الشيخ زايد المصرية تحقيقات موسعة مع الفنان أحمد فلوكس وعنصر أمن بكومبوند، بعد تداول مقطع فيديو يظهر خلالها الفنان يعتدي بالضرب على فرد الأمن.

وكشفت التحقيقات أن عنصر الأمن في كومبوند "بيفرلي هيلز"، حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، يتهم فيه فلوكس بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم.

وقال رجل الأمن في محضر الشرطة إن الفنان كان متوجها لصديق له داخل الكومبوند، ولكنه منع الفنان لأنه لا يملك تصريحا، بحسب التعليمات المتبعة، وأن فلوكس دفعه وضربه.

وشرحت التحريات أن فلوكس توجه، اليوم الجمعة، لقسم الشرطة لتحرير محضر، تبادل فيه الاتهامات مع رجل الأمن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا