موجة حارة تضرب محافظات صعيد مصر

أعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، محمود شاهين، أن محافظات صعيد مصر ستشهد موجة حارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر شاهين، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز، إن موجة الحر التي بدأت يوم الخميس، ستتأثر بها محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وتوقع شاهين ارتفاع درجات الحرارة في تلك المحافظات بما يزيد عن 40 درجة، ومن الممكن سقوط أمطار، ولكن على بعض المناطق الجبلية، مثل منطقة جبال الأحمر.

ناصر حاتم

المصدر: RT