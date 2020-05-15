تراجع ملموس في وتيرة تفشي كورونا في قطر وحصيلة الإصابات تلامس الـ30 ألفا

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في قطر انخفاضا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية، دون رصد وفيات جديدة جراء الوباء في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا، عن تسجيل 1153 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1733 في اليوم السابق).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في قطر 29425، بما في ذلك 25865 حالة نشطة.

ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في البلاد عند مستوى 14 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا خلال اليوم الأخير بـ190 حالة شفاء (مقابل 213 أمس) وبلغ 3546 شخصا.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/3cvheW0rNR — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) May 15, 2020

المصدر: RT