قطر تفرض وضع الكمامات خارج المنزل وتعلن عن عقوبات بحق المخالفين

ألزمت وزارة الداخلية القطرية كل سكان البلاد بوضع الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل ابتداء من الأحد المقبل، وفرضت غرامة على المخالفين تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف دولار).

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، إنه "اعتبارا من يوم الأحد... يلزم الجميع بارتداء الكمامات، عند الخروج من المنزل لأي سبب، إلا في حالة تواجد الشخص بمفرده أثناء قيادة المركبة"، وأضافت أنها "ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد".

وأوضحت الوزارة أن المخالف للقرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها وهي "غرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال والحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين".

اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/5/2020 يُلزم الجميع بارتداء الكمامات، عند الخروج من المنزل لأي سبب، إلا في حالة تواجد الشخص بمفرده أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد #الداخلية_قطر#سلامتك_هي_سلامتي#رمضانpic.twitter.com/v3Znsvyt9N — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) May 14, 2020

وسجلت قطر، في إحصائية نشرتها الخميس، 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 28272 بينها 14 حالة وفاة.

المصدر: RT