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مصر.. القبض على نجمة "تيك توك" لتحريضها على "الفسق والفجور" (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. القبض على نجمة
RT
مودة الأدهم
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ألقت مباحث الآداب المصرية القبض على نجمة شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، مودة الأدهم، لتحريضها "على الفسق والفجور".

وكانت مباحث الآداب رصدت عدة فيديوهات لفتاة شهيرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" ترتدي فيها ملابس فاضحة وتؤدي حركات مثيرة أثناء اختبائها داخل كمبوند شهير بمدينة "6 أكتوبر".

وبإجراء التحريات تم تحديد أماكن تواجدها وتبين أنها فتاة تدعى مودة الأدهم. وتوجهت مأمورية لمكان اختبائها داخل كمبوند شهير بـ "6 أكتوبر" وتم ضبطها هناك.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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