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تركيا تعلن "تحييد" مسؤولة في "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق

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تركيا تعلن
aa.com.tr
جندي ومروحية من القوات التركية شمال العراق
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أعلنت تركيا تمكن جهاز استخباراتها، اليوم الخميس، من "تحييد" مسؤولة تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، غالية بكر، في قضاء مخمور شمال العراق.

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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن مصادر أمنية أن جهاز الاستخبارات التركي تمكن من تحييد بكر، التي تحمل الاسم الحركي بريوان صاريا، خلال عملية نفذتها بعد أن استطاع تحديد مكان تواجدها.

وذكرت المصادر، أن جهاز الاستخبارات أطلق العملية يوم 15 أبريل، في تلة مشتنور في جبال قراقوتشاق، وهي أسفرت عن تحييد بكر الخميس.

وأوضحت أن بكر انضمت إلى صفوف "حزب العمال الكردستاني" قادمة من الأراضي السورية، ونشطت كمسؤولة للتنظيم في سوريا والعراق.

تركيا تعلن
aa.com.tr

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: الأناضول + وكالات

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