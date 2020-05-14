الأسبوع المقبل.. البرلمان المصري يصوت نهائيا على عقوبات عدم ارتداء الكمامة

يعود مجلس النواب المصري للانعقاد من جديد، الأحد المقبل، للانتهاء من عدد من التشريعات المهمة الموجودة على أجندته، ومنها التصويت النهائي على تعديلات قانون الأمراض المعدية.

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وأوضح النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن التعديلات تشدد العقوبات الخاصة بعدم ارتداء الكمامات، وذلك في حال صدور قرار من وزيرة الصحة بالالتزام بها خارج المنزل، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ يرفع القانون المعدل الغرامة المالية المفروضة على المخالفة إلى 5 آلاف جنيه.

وأضاف العماري أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الإجراءات الاحترازية، وهذا التشريع سيدعم الدولة في هذا الأمر لحين عبور أزمة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها.

ناصر حاتم

المصدر: RT