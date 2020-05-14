اليمن.. خسائر بصفوف الحوثيين في قصف جوي للتحالف شمال محافظة البيضاء

قتل وجرح عدد من عناصر جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الخميس، في غارات جوية على محافظة البيضاء وسط اليمن، نفذها التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأفاد مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف استهدف تجمعات وتحركات لأنصار الله، في جبهة قانية بمنطقة الوهبية شمال البيضاء، خلال مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إثر هجوم شنته الجماعة.

ووفقا للمصدر، أسفرت الغارات عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين وإعطاب 3 آليات وعربة "بي إم بي​​​".

وتأتي الغارات عقب بث قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين مشاهد قالت إنها لعملية السيطرة على مواقع للجيش اليمني مطلة على سوق قانية شمال البيضاء.

وذكرت قناة "المسيرة" أن طيران التحالف العربي شن 7 غارات على منطقة قانية.

من جهة ثانية، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن الجيش أحبط بإسناد من المقاومة الشعبية الموالية له هجوما شنته جماعة أنصار الله على مواقع في جبهة قانية بالوهبية شمال البيضاء، وأكد تكبيد الحوثيين خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات.

#البيضاء

قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تكسر هجومًا شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع في جبهة قانية الوهبية شمال البيضاء، وتكبّد المليشيات خسائر في الأرواح والمعدات.



* المركز الإعلامي للقوات المسلحة — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) May 14, 2020

المصدر: "سبوتنيك"