 
مباشر

وزير النقل المصري: محور الملك سلمان سليم ولا توجد أخطاء في تنفيذه أو موقعه

أخبار العالم العربي

وزير النقل المصري: محور الملك سلمان سليم ولا توجد أخطاء في تنفيذه أو موقعه
facebook
محور الملك سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvl2

علق وزير النقل المصري كامل الوزير على الأزمة المتعلقة بمحور الملك سلمان، مشيرا إلى أنه لا توجد أي أخطاء في تصميم المحور أو موقعه.

إقرأ المزيد
مصر.. أزمة بسبب إنشاء جسر في ترعة الزمر والحكومة تصدر بيانا
مصر.. أزمة بسبب إنشاء جسر في ترعة الزمر والحكومة تصدر بيانا

وواصل: "المحور يجب أن يبنى كذلك وقللنا من عرضه ليصبح 33 مترا حتى يمر بين العمارات السكنية".

وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن تغيير مسار المحور أو الجسور الموجودة فيه، مؤكدا أن إزالة عشرة مبان سكنية يعد أقل تأثيرا من إلغاء المشروع.

وتسببت صور لجسر تابع لمحور الملك سلمان، في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث يبدو الكوبري ملاصقا للبنايات السكنية بشكل غريب.

ويبلغ طول المحور 12 كيلومترا منها 7 مكونة من الجسور، و3 كيلومترات من الجسور بطابقين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا