وزير النقل المصري: محور الملك سلمان سليم ولا توجد أخطاء في تنفيذه أو موقعه

علق وزير النقل المصري كامل الوزير على الأزمة المتعلقة بمحور الملك سلمان، مشيرا إلى أنه لا توجد أي أخطاء في تصميم المحور أو موقعه.

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وواصل: "المحور يجب أن يبنى كذلك وقللنا من عرضه ليصبح 33 مترا حتى يمر بين العمارات السكنية".

وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن تغيير مسار المحور أو الجسور الموجودة فيه، مؤكدا أن إزالة عشرة مبان سكنية يعد أقل تأثيرا من إلغاء المشروع.

وتسببت صور لجسر تابع لمحور الملك سلمان، في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث يبدو الكوبري ملاصقا للبنايات السكنية بشكل غريب.

ويبلغ طول المحور 12 كيلومترا منها 7 مكونة من الجسور، و3 كيلومترات من الجسور بطابقين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية