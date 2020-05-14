إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى ولاية سودانية شهدت اشتباكات قبلية

أحبطت الشرطة السودانية محاولة لتهريب شحنة من الأسلحة إلى ولاية كسلا شرق البلاد، والتي شهدت قبل أيام اشتباكات قبلية عنيفة خلفت سقوط قتلى وجرحى.

وجرت العملية الأمنية على يد قوة من شرطة مباحث ولاية كسلا، إثر تلقي معلومة من جهاز الأمن والمخابرات عن محاولة تهريب 30 بندقية كلاشنكوف إلى داخل مدينة كسلا، كانت مخبئة في سيارة قادمة من إحدى ولايات غرب السودان.

وتفقد وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان، الفريق مهندس ركن خالد الشامي، تلك المضبوطات.

وأكد الشامي ضرورة تطبيق القانون على أي شخص دون استثناء، متعهدا الصرامة في محاسبة كل من يعبث بأمن السودان. ودعا الأجهزة الأمنية إلى التعاون وبذل مزيد من الجهد في التصدي لأي متفلت يحاول أن يعبث بأمن الولاية.

من جانبه، قال والي كسلا، إن العملية بداية لعمل من شأنه أن يجعل الولاية مستقرة وخالية من أي اشكاليات، لافتا إلى أن الأسلحة المضبوطة كانت ستستخدم ضد أهل الولاية.

ناصر حاتم

المصدر: وكاله أنباء الشرق الأوسط