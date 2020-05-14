جنود إسرائيليون يسحلون فتاة وشقيقها في القدس (فيديو)

اعتقل الأمن الإسرائيلي، أمس الأربعاء، فتاة وشقيقها بعد الاعتداء عليهما بالضرب عند مدخل بلدة العيسوية في مدينة القدس.

وقالت عائلة المعتدى عليهما إن الجنود الإسرائيليين اعتقلوا دون سبب ابنتها آية وشقيقها علي خلال تواجدهما داخل محطة الوقود مدخل العيسوية، تزامنا مع أذان المغرب، حيث خرج 4 من أفراد العائلة لشراء بعض الحاجيات من البلدة.

وأضافت العائلة أن القوات اعتدت على علي بالضرب، ولدى ترجل شقيقته آية من السيارة لمعرفة السبب تم سحلها على الأرض وضربها.

المصدر: وكالة معا