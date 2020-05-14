 
مباشر

جنود إسرائيليون يسحلون فتاة وشقيقها في القدس (فيديو)

أخبار العالم العربي

جنود إسرائيليون يسحلون فتاة وشقيقها في القدس (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvds

اعتقل الأمن الإسرائيلي، أمس الأربعاء، فتاة وشقيقها بعد الاعتداء عليهما بالضرب عند مدخل بلدة العيسوية في مدينة القدس.

وقالت عائلة المعتدى عليهما إن الجنود الإسرائيليين اعتقلوا دون سبب ابنتها آية وشقيقها علي خلال تواجدهما داخل محطة الوقود مدخل العيسوية، تزامنا مع أذان المغرب، حيث خرج 4 من أفراد العائلة لشراء بعض الحاجيات من البلدة.

وأضافت العائلة أن القوات اعتدت على علي بالضرب، ولدى ترجل شقيقته آية من السيارة لمعرفة السبب تم سحلها على الأرض وضربها.

المصدر: وكالة معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا