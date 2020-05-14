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ممر تعقيم ذاتي.. مبادرة شبابية في أحد الشوارع المعزولة بمصر - فيديو + صور

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ممر تعقيم ذاتي.. مبادرة شبابية في أحد الشوارع المعزولة بمصر - فيديو + صور
Reuters
إجراءات وقائية في مصر - أرشيف
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أطلقت مجموعة من الشباب المتطوعين بمدينة المنيا في مصر، مبادرة لنشر ثقافة الوعي الصحي وتقليل عوامل انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المشرفون على الحملة إلى أن "المبادرة تأتي لحث المواطنين على ضرورة التعقيم أولا بأول حماية لهم ولمن حولهم".

ممر تعقيم ذاتي.. مبادرة شبابية في أحد الشوارع المعزولة بمصر - فيديو + صور
ممر تعقيم ذاتي.. مبادرة شبابية في أحد الشوارع المعزولة بمصر - فيديو + صور

وبدأت الحملة أعمالها بتركيب ممر تعقيم ذاتي بجوار شارع سيدي حبيب الذي تم عزله، عقب اكتشاف عدة حالات مصابة بفيروس كورونا في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن خروج 160 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مع تراجع حالات الإصابة.

ممر تعقيم ذاتي.. مبادرة شبابية في أحد الشوارع المعزولة بمصر - فيديو + صور

وبلغ إجمالي المصابين بكورونا في مصر حتى يوم الأربعاء، 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها، و556 حالة وفاة.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT

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