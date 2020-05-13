مصر.. إصابة 19 بين الفريق الطبي بمستشفى المطرية بكورونا

أعلن الدكتور محمد صفي الدين مدير مستشفى المطرية التعليمي في العاصمة المصرية، اكتشاف 19 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الفريق الطبي والإداري.

وقال صفي إن العدوى انتقلت للطاقم الطبي والإداري عن طريق ممرضة توفي والد زوجها نتيجه إصابته بفيروس كورونا وكانت مخالطة له.

وأشار إلى أن عدد الإصابات حتى الآن وصل إلى 19 حالة إيجابية من إجمالي 54 عينة، مضيفا أنه تم حصر جميع المخالطين من الفريق الطبي والعاملين، وإجراء تحاليل لهم، وأن النتائج ستظهر خلال الساعات المقبلة.

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وأكد انتظام العمل داخل المستشفى وفور ظهور أي عدوى يتم تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى والتعقيم والتطهير الكامل للمكان ويتم المتابعة من إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى وعرض تقرير على لجنة مكافحة الأزمات بالمستشفى على مدار الـ24 ساعة.​



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT