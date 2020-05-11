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"الصحة العالمية" توضح حقيقة "وقف نشاطها" في مناطق الحوثيين باليمن

أخبار العالم العربي

Reuters KHALED ABDULLAH
صنعاء
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أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها لم توقف أو تعلق عملياتها بالمناطق الشمالية في اليمن، ولكنها أوقفت مؤقتا حركة موظفيها في هذه المناطق.

وأوضحت المنظمة عبر "تويتر" اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء جاء نظرا "لبعض المخاطر التي كان من الممكن أن يكون لها أثر على سلامتهم"، مضيفة أنه "الآن تم رفع القيود التي كان قد تم فرضها على حركة الموظفين وسيعاودون العمل على الفور".

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الصحة العالمية تعلق نشاط موظفيها في مناطق الحوثيين باليمن
الصحة العالمية تعلق نشاط موظفيها في مناطق الحوثيين باليمن

وكانت "الصحة العالمية" قد علقت حتى إشعار آخر نشاط موظفيها في مراكزها بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، في خطوة قيل إنها تستهدف الضغط على الحوثيين للإبلاغ عن نتائج الاختبارات الخاصة بكوفيد-19 في تلك المناطق.

المصدر: RT

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