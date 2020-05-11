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تونس: إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف عناصر أمن

أخبار العالم العربي

تونس: إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف عناصر أمن
Reuters
صورة أرشيفية/ تونس
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنها أحبطت مخططا لتنفيذ عملية مسلحة بمرتفعات ولاية القصرين وسط غربي البلاد، كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين.

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وقال محمد زكري الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، أمس الأحد، إن هذه العملية تمت بعد رصد وحدات الجيش التونسي لتحركات مشبوهة في أحد مرتفعات الجهة.

وأوضح أنه بتفتيش المنطقة وتمشيطها، تم العثور على مخبأ يحتوي على أسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة "الأمونيتر" وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على المكان، وتولت الجهات المسؤولة التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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